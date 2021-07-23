أعراض دوار السفر وطرق الوقاية منه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة العديد من النصائح للوقاية من دوار السفر، أهمها تثبيت العين على أفق ثابتة.

أعراض:

ولفتت الصحة إلى أن أعراض دوار السفر تتمثل في شحوب في الجلد، ودوخة، وغثيان وقيء، مشيرةً إلى أن الوقاية منه تتطلب استخدام مسندة لتثبيت الرأس، وتثبيت العين على الأفق الثابتة، وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء.

الوقاية:

وشددت الوزارة على أهمية الاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة والإكثار من شرب الماء.



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