نائب أمير الشرقية مهنئًا بنجاح موسم الحج: الجهود كانت محط إعجاب وإشادة الجميع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الشرقية

رفع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير الشرقية، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال نائب أمير الشرقية: “نرفع لمقامكم الكريم، أسمى آيات الشكر والعرفان والتهنئة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام، والذي يأتي استمرارًا للنجاحات التي تتحقق سنويًّا بفضل من الله تعالى، ثم بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم المستمرة”.

جهود وخدمات:

وأضاف: “نشيد بالجهود والخدمات التي تبذلها وتقدمها كافة قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وفق توجيهاتكم أيدكم الله، والتي كانت محط أعجاب وإشادة الجميع، في ظل أوضاع صحية صعبة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، ولكن رغم ذلك فقد حقق حج هذا العام ولله الحمد نجاحات كبيرة وارتقاء بالخدمات، وتوفير أحدث التقنيات ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة”.

برقية إلى ولي العهد:

كما رفع نائب أمير الشرقية برقية مماثلة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيها بنجاح موسم الحج لهذا العام.

ودعا الأمير أحمد بن فهد المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يُمتعهما بالصحة والعافية وطول العمر، وأن يُديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.

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