انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي في مكتب تعليم صامطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - جازان

تابع مساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون المدرسية، ملهي عقدي، انطلاق مركز لقاح كورونا المدرسي بمكتب تعليم صامطة بمجمع حنظلة بن أبي عامر التعليمي بإسكان الملك عبدالله بالسهي، ضمن مبادرة الإدارة التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان “معًا نبادر” الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، عبر افتتاح عدد من المراكز المدرسية بمختلف مكاتب التعليم التابعة لها؛ لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم جازان في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا استعدادًا لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.



من 12- 18 سنة:

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية، ملهي عقدي، أن مركز لقاحات مكتب تعليم صامطة يأتي بتوجيهات ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بجازان وحرصًا من الإدارة على إنهاء تحصين كافة طلابها وطالباتها في الفئة العمرية المشمولة قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف: أن ذلك يأتي تنفيذًا للخطة الرامية لتغطية كافة المكاتب التعليمية التابعة للإدارة ضمن مبادرة معًا نبادر بالتعاون مع جامعة جازان، حاثًّا الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم وبقية فئات المجتمع المسارعة للاستفادة من خدمات المركز وأخذ الجرعة الأولى من اللقاح لمجتمع آمن.

حرص تعليم جازان:

من جهته، أعرب مدير مكتب التعليم بصامطة، عبدالرزاق صميلي، عن شكره لتعليم وجامعة جازان وسعادته بالمبادرة، مبينًا حرص مدير تعليم جازان والمسؤولين بالجامعة على تحصين مختلف شرائح المجتمع، مضيفًا أن صحة الطلاب في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عامًا مسؤولية الجميع، حاثًّا إياهم على أخذ الجرعة كي يعودوا لمقاعد الدراسة وسط جو دراسي آمن للإسهام في رسم نهضة الوطن من خلال الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله ليصبحوا فاعلين في المجتمع.

دون موعد مسبق:

الجدير بالذكر أن مركز لقاح كورونا المدرسي بمكتب تعليم صامطة بمجمع حنظلة بن أبي عامر التعليمي بإسكان الملك عبدالله بالسهي، يأتي وفق خطة الإدارة ضمن مبادرتها التي أطلقتها بالتعاون مع جامعة جازان الهادفة للتوسع في نطاق أخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ومختلف فئات المجتمع، وذلك بعد انطلاق مركزي لقاحات مكتب تعليم أبو عريش والعارضة، حيث سيسهم المركز في إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لجميع الطلاب والطالبات وبقية فئات المجتمع دون موعد مسبق وذلك طيلة عمله لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً.



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