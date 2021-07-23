محمد بن مسعود - الدمام - كانت تحمل مؤناً للجيش العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال. وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر. سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-23 أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال. وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر. 23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 01:11 PM كانت تحمل مؤناً للجيش العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي كانت تحمل مؤناً للجيش العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي أعلنت السلطات الصومالية سقوط طائرة عسكرية إثيوبية في مطار المدينة في إقليم بكول- جنوب غربي الصومال. وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم، بأن طائرة عسكرية إثيوبية سقطت في مطار حدر، وكانت الطائرة تحمل مؤناً للجيش الإثيوبي العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم"، دون أن تشير إلى عدد الضحايا وحجم الخسائر. ، سقوط طائرة إثيوبية في مطار مدينة حدر جنوب غربي الصومال ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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