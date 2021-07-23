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محمد بن مسعود - الدمام - استأنف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره الألماني للجولة الثانية ( المجموعة الرابعة ) من منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وقبل انطلاق الحصة التدريبية اجتمع المدير الفني للأخضر " الوطني" سعد الشهري مع اللاعبين، حيث تحدث عن الفرص المتاحة للتأهل إلى الدور الثاني، وأهمية المرحلة المقبلة فنياً وذهنياً، وتعويض الخسارة السابقة أمام ساحل العاج.
يذكر أن منتخب البرازيل تفوق على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، حيث سيلعب مع المنتخب الإيفواري الأحد، وهو اليوم ذاته الذي يلاقي فيه المنتخب السعودي الألمان.
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 09:13 PMالأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و"الشهري " يجتمع باللاعبين قبل التدريب
استأنف المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره الألماني للجولة الثانية ( المجموعة الرابعة ) من منافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".
وقبل انطلاق الحصة التدريبية اجتمع المدير الفني للأخضر " الوطني" سعد الشهري مع اللاعبين، حيث تحدث عن الفرص المتاحة للتأهل إلى الدور الثاني، وأهمية المرحلة المقبلة فنياً وذهنياً، وتعويض الخسارة السابقة أمام ساحل العاج.
يذكر أن منتخب البرازيل تفوق على ألمانيا في الجولة الأولى بنتيجة (4-2)، حيث سيلعب مع المنتخب الإيفواري الأحد، وهو اليوم ذاته الذي يلاقي فيه المنتخب السعودي الألمان.
، الأخضر الأولمبي يفتح صفحة ألمانيا.. و"الشهري " يجتمع باللاعبين قبل التدريب ،
المصدر : الخليج 365
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