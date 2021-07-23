، "السديس" يُهنئ القيادة بنجاح موسم الحج وينوه بحجم الجهود ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المسجد الحرام شهد نقلة نوعية بمستوى الخدمات البشرية والتقنية

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

وأكد الشيخ السديس أن ما يشهده الحرمان الشريفان من تميز في جميع الخدمات الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيراً إلى أن المسجد الحرام شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية ،ما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

وقال: يشرفني أن أتقدم لسموكم الكريم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح الحج الاستثنائي هذا العام، سائلين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ لبلاد الحرمين أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم.

واختتم الرئيس العام تهنئته داعياً المولى القدير أن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان، وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمّار والزوّار، وأن يعيد الحج علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.

رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي