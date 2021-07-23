شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الصيني في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وقال سمو ولي العهد:" بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين ".