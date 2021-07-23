فسح أكثر من مليون رأس من الماشية في موسم الحج عبر ميناء جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

رصد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة فسح حوالي 1.251.481 رأس من الماشية الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي ،إذْ توزعت بين 1234747 رأساً من الأغنام ، و9993 من الجمال ، 6741 رأساً من الأبقار ، وذلك لموسم حج هذا العام ، وسط الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير جميع خدمات قطاعاتها بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.

فسح الماشية:

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أنه جرى فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة ، وفسح أكثر من 6536 رأسا من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية ، عرج ، هزال ، اشتباه بروسيلا وأخرى ، مفيداً أن إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم بلغ حوالي 370704 رؤوس من الماشية.

رعاية وتوجيهات مستمرة:

وأكد المهندس الغامدي أن العمل المبذول لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم ، والاهتمام البالغ من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي.

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