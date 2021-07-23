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شكرا لقرائتكم ضبط 80 شخصًا في إحدى قرى جازان بسبب تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23
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ضبط 80 شخصًا في إحدى قرى جازان بسبب تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية
تم تطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة منطقة جازان عن ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
تفاصيل الواقعة:
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.
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