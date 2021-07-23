هذه الأطعمة لا تفسد بحرارة الصيف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضحت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد، أن هناك بعض الأطعمة مثل الخضار والفواكه يجب أن تحفظ في الثلاجة؛ لكونها تتأثر بارتفاع الحرارة مثل الطماطم والخيار والنعناع والكزبرة والشبت والزيتون والجزر والتفاح والعنب والبرتقال، بينما هناك فواكه وخضار وأطعمة يمكن حفظها في درجات الحرارة الاعتيادية للمطبخ مثل الموز والبطاطس وفصوص الثوم والبيض والبصل والأفوكادو، والخبز، القرع، زيت الزيتون، زبدة الفول السوداني.

لا تتأثر بحرارة الصيف:

وقالت لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك أيضًا أطعمة لا تتأثر بحرارة الصيف، ولكن يجب حفظها في معلبات محكمة مثل العسل الأصلي، إذ يحافظ على جودته سنوات لاحتوائه على نسبة منخفضة للغاية من الماء، والتي تعتبر متطلبًا أساسيًّا لنمو الميكروبات التي تؤدي إلى انتهاء صلاحية الطعام، بالإضافة لدرجة حموضته المنخفضة جدًّا مما يجعل نمو البكتيريا مستحيلًا، بالإضافة لاحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين ومضادات الجراثيم، وهناك أيضًا الملح الطبيعي والذي لم يعالج باليود، إذ يعتبر من الأطعمة التي لا تنتهي مدة صلاحيتها مع تخزينه بطريقة صحيحة بعيدًا عن الرطوبة، ومن الأطعمة القهوة سريعة التحضير، فطريقة تصنيع هذا النوع من القهوة تساهم في حفظه لفترة طويلة جدًّا، فهي تعتمد على تجفيف محلول مركز من القهوة مسبقة التخمير، إلا أنها تفقد طعمها مع مرور الوقت.

تفقد جودة الطعم:

ولفتت إلى أن هناك بعض العناصر الغذائية الأخرى التي لا تتأثر بارتفاع الحرارة وهي: البقول المجففة على أن تخزن بشكل صحيح وفي مكان بارد ومعتدل، إلا أنها تفقد جودة الطعم بعد مضي وقت، وأيضًا الخل فمدة صلاحية الخل تكاد تكون غير محددة، إذ يبقى الخل صالحًا لمدة طويلة من الزمن، ومع الوقت تظهر بعض التغييرات في لونه.

درجة حرارة الحفظ:

وتابعت رانية أن المعلبات الغذائية يجب حفظها في أماكن معتدلة الحرارة داخل دواليب مخصصة، فهي آمنة وتحتوي على تواريخ صلاحية يجب ملاحظتها عند الشراء، إذ إنه يتم وضع مواد حافظة تساعد على عدم تعرضها للتلف والفساد، ولكن في حال فتح المعلب يجب حفظ المتبقي في الثلاجة.

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