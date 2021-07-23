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صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا

تشمل كافة محافظات المنطقة

متابعات الخليج 365 - جازان

أطلقت صحة جازان، ممثلة في إدارتي التوعية الصحية والتطوع الصحي، الحملة الميدانية التوعوية، تحت شعار “1000 متطوع صحي للتوعية بلقاح كورونا”، والتي تشمل كافة محافظات منطقة جازان.

1000متطوع بصحة جازان

هدف الحملة:

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بأهمية أخذ لقاح كورونا، وتكثيف جرعات الوعي وتقديم المعلومات الصحية الموثوقة التي تؤكد أهمية أخذ اللقاح لمن تفوق أعمارهم الاثني عشر عامًا، إضافة إلى التوعية بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحميهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك التعريف بمشروع الرعاية المحسنة “طبيب لكل أسرة”.

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا - متابعات الخليج 365
متطوعات بصحة جازان

1000 متطوع:

وتأتي هذه الحملة الذي يشارك فيها أكثر من 1000 متطوع صحي من مختلف محافظات جازان، وذلك بالتعاون مع إدارة شؤون المراكز الصحية والقطاعات بصحة جازان وفرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان.

 

صحة جازان تطلق 1000 متطوع للتوعية بلقاح كورونا - متابعات الخليج 365
مشاركة للمتطوعين بصحة جازان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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