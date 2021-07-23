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افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.
وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.
وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.
افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-23
افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.
وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.
وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
08:18 PM
تنطلق 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل
افتُتحت اليوم الجمعة النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها اليابان.
وبدأ حفل افتتاح النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية بالوقوف دقيقة صمتًا احترامًا لكل من رحل عن عالمنا بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد_19.
وتنطلق فعاليات النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية في اليابان اليوم الموافق 23 يوليو، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.
وكانت اللجنة الأولمبية السعودية قد اعتمدت يوم أمس الخميس حاملي راية الوطن في حفل افتتاح وختام أولمبياد طوكيو 2020.
، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 التي تستضيفها اليابان وسط احترازات كبيرة ،
المصدر : الخليج 365
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