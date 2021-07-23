، رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن ،

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قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.
وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".
وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".
وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".
وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 08:40 PM
قال: لأول مرة تم إسناد النقل لنقابة السيارات والإعاشة لطائفة تابعة للأمانةرئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن
قدَّم عبدالرحمن الحقباني، رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، اعتذارًا باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل هذا العام فيما يخص النقل والإعاشة.
وتفصيلاً، قال "الحقباني" في مقابلة مع قناة الاخبارية: "خلال الحج الاستثنائي الثاني هذا العام طُبّقت إجراءات جديدة لمؤسسات حجاج الداخل؛ إذ أوكل لأول مرة النقل للنقابة العامة للسيارات، وأوكلت الإعاشة لطائفة الإعاشة التابعة لأمانة للعاصمة المقدسة، ويتحفظ المجلس التنسيقي على هذا الإسناد".
وأضاف: "أعتذر باسم قطاع ومؤسسات حجاج الداخل عما حدث من خلل، وأحمِّل هاتين الجهتين مسؤولية الخلل الذي حدث".
وتابع "الحقباني" في معرض حديثه: "اللائحة التنظيمية لقطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل نصت على أن يكون مقدِّم الخدمة مسؤولاً عن الخدمة وعن الإعاشة. وهاتان النقطتان تم سحبهما من القطاع، وأُسندتا إلى النقابة العامة للسيارات وطائفة الإعاشة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة".
وختم حديثه: "المجلس التنسيقي لم يوافق في حينه على هذا الإسناد".
، رئيس تنسيقي حجاج الداخل يعتذر عما حدث من خلل ويُحمِّل المسؤولية لجهتَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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