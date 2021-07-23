، "الأرصاد" ينبِّه مكة والرياض وعسير: أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.55 من مساء الجمعة.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد استمرار سُحب رعدية، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 08:19 PM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة"الأرصاد" ينبِّه مكة والرياض وعسير: أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.55 من مساء الجمعة.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل، وتستمر حتى منتصف ليل الجمعة/ السبت.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد استمرار سُحب رعدية، ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الجمعة.
، "الأرصاد" ينبِّه مكة والرياض وعسير: أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة ،
المصدر : الخليج 365
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