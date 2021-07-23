شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يشتكون من ترك عدادات الكهرباء مكشوفة بحي ظهرة لبن في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

شهد حي "ظهرة لبن" في الرياض انقطاع في التيار الكهربائي وهو الأمر الذي استدعى تدخل شركة الكهرباء.

فتحت الشركة العدادات وقامت بالحفر وتركت العدادات مكشوفة، كما تم كسر مفصلات غطاء العداد.

وتواصل المواطنون مع الشركة وتم رفع بلاغ إلا أنه لم يبت في الأمر بعد وتركت العدادات مكشوفة من الأمس وحتى اللحظة.

وأفاد المواطنون أن الأمر خطر واضح عند المنازل والمساجد و المصلين، كما أنه يشكر خطر كبير على الأطفال مناشدين الشركة بسرعة التدخل.