شكرا لمتابعة خبر عن حجاج بيت الله الحرام المتأخرين يؤدون طواف الوادع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى حجاج بيت الله الحرام المتأخرين طواف الوادع وسط منظومة من الخدمات.

وكان المسجد الحرام في مكة المكرمة استقبل قوافل الحجاج من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعدما قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي في المملكة سخرت الإمكانات البشرية والتقنية كافة وتوفير سبل الراحة للحجاج، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.