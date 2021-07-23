شكرا لمتابعة خبر عن الاتحاد الأوروبي: المملكة أدارت موسم الحج بكفاءة عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

أكد الاتحاد الأوروبي أن المملكة العربية السعودية أدارت موسم الحج بكفاءة عالية ساعدها في عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج.

وقدم الاتحاد التحية إلى قيادات المملكة وأجهزتها الحكومية على اتخاذها كافة التدابير الاحترازية.

‏كما أشار الاتحاد إلى أن المملكة قامت بدور كبير لمواجهة جائحة كورونا عبر G20 وبدعمها التحالف الدولي للقاحات جافي Gavi.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين قد صرحت أن الذكاء الاصطناعي ساهم في نجاح الحج لهذا العام في ظل وباء كورونا.