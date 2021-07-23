السديس: تعقيم الحرمين بعد انتهاء موسم الحج لمنع وصول كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الرئاسة ستباشر عقب انتهاء موسم الحج استعدادها للمواسم القادمة، مع استمرار عمليات التعقيم المكثفة، لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين، كما ستواصل تقديم خدماتها الإرشادية والتوجيهية من دروس ومحاضرات عبر العديد من المنصات التقنية.

وأوضح السديس، في تصريحات لقناة «العربية»، أن حج هذا العام هو «حج ذكي»، استخدمت فيه العديد من التقنيات الذكية، في إطار حرص القيادة على تقديم ما في وسعها لخدمة الحرمين الشريفين، وأن يكون كل ما يُقدم هو مواكب للتطور.

وأضاف السديس، أن رئاسة الحرمين ركزت خلال موسم هذا العام، على النقلة النوعية في الخدمات بما يتواكب مع التقنية الحديثة، فمثلًا روبوت ذكي لتعقيم الحرم، وكذلك روبوت لتوزيع عبوات ماء زمزم، إضافة إلى روبوت توجيهي يشرح ويوجه ضيوف الرحمن، كما أن خطبة يوم عرفة، ترجمت إلى 10 لغات.

وأشار إلى أن رئاسة الحرمين هي جزء من منظومة خدمية وحكومية تكاملت لنجاح حج هذا العام، منها وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ورجال الأمن بكل قطاعاتها؛ فالكل يعمل ويقدم في تنفيذ خطة نحاج الحج، التي كانت آمنة ومنظمة.

وأشاد السديس بحجاج هذا العام عبر التزامهم بالتعليمات الصحية والتنظيمية، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي والحرص على التعقيم.

وختم الدكتور السديس حديثه: باسم كل حاج لهذا العام نرفع للقيادة الرشيدة التهنئة بنجاح هذا موسم الحج، لنوصل للعالم أجمعه أن حج هذا العام هو رسالة أمن وسلام.