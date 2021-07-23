«الصحة» توصي بالاستمرار في تطبيق الاحترازات بعد أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة.

وقالت وزارة الصحة، إن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكن لا يمنع الإصابة، خاصة أن الجائحة لا تزال قائمة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي(1160) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة منها (1383) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة.