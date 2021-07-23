الشثري يوجه نصيحة إلى الآباء ويناشدهم بتجنب الدعوة على الأبناء

الرياض - محمد عبدالله - دعا الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، الآباء وأولياء الأمور لتجنب الدعوة على الأولاد، وذلك أسوة بما جاء في السنة النبوية المباركة بعدم الدعوة على الأبناء.

وردًا على سؤال إذا دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته في الدنيا؟ قال الشيخ سعد الشثري، في مداخلة له غبر قناة السعودية، أنه جاء في الحديث الشريف أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا تدعوا على أولادكم لعلكم تلقون بابًا مفتوحًا أو باب إجابة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أنه وفقًا لما سبق فإنه يتجنب المرء الدعاءة على أبنائه، ناصحًا بالتركيز في الدعوة للأولاد بما يعود عليهم بالنفع والصلاح في الحياة الدنيا.

اقرأ أيضًا:

«الشثري» يوضح حكم الشرع حال عدم رغبة الورثة تقسيم العقار