إقرار تعديلين على تنظيم هيئة الهلال الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلين، على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن التعديلين نصا على أولًا: تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) لتصبح بالنص الآتي: «إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية».

كما نص التعديل الثاني (تعديل المادة السابعة عشرة)، على أن يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.