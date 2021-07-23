رئيس بلدية الأفلاج: السيول كانت مفاجئة.. ومزارعون سبب إغلاق الطرقات

الرياض - محمد عبدالله - قال قينان آل عمار رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج، إن بعض المزارعين هم سبب إغلاق الطرقات بسبب تغيير مسارات السيول.

وأوضح قينان آل عمار في مداخلة هاتفية له على قناة الإخبارية، أن السيول كانت مفاجئة ولم تكن متوقعة، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ 50 عامًا تشهد الأفلاج سيولًا في مثل هذا التوقيت من العام؛ حيث إن توقيتها يكون دومًا في فصل الخريف.

ولفت إلى أن الأضرار التي تسببت فيها السيول تمثلت في إغلاق وانقطاع بعض الطرق االرئيسية، بالإضافة إلى وصول المياه لبعض المنازل.

وأضاف رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأفلاج، أن رجال الدفاع المدني قدموا كل المساعدات الممكنة لرفع الأضرار ومساعدة العالقين بمشاركة رجال البلدية.