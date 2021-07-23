وزارة الحج: بدء موسم العمرة الأحد المقبل

صرّح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه سيتم بدء موسم العمرة مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة وستتم الحجوزات من خلال تطبيق "اعتمرنا".
وتابع المشاط: توجد مبادرة بين "وزارة الحج والعمر" و"الخطوط السعودية" لإطلاق حملة تُمكّن الراغبين في العمرة من الحصول على التصاريح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة الخطوط السعودية ومنصة اعتمرنا وسيتم الإعلان عنها في حينه.
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