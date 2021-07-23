السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 352 أضحية بمحافظة حضرموت

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا ، و حجر ، وبروم ميفع، و غيل باوزير، والشحر، وشبام، و القطن، ووادي العين، وحورة، و عمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,112 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.