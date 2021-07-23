اخبار السعوديه

السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 352 أضحية بمحافظة حضرموت

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 352 أضحية بمحافظة حضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 15 ثانية - 6:55 مساءً, 23 يوليو 2021 م

المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا ، و حجر ، وبروم ميفع، و غيل باوزير، والشحر، وشبام، و القطن، ووادي العين، وحورة، و عمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2,112 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا