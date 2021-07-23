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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 69 أضحية بمحافظة المهرة

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 4 ثواني - 6:51 مساءً, 23 يوليو 2021 م

المناطق_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة بمحافظة المهرة، استفاد منها 414 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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