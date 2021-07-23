أسباب احمرار العين وعلاجها 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور سالم كنان، أنه في حالة ظهور احمرار في العين بشكل دائم لابد من مراجعة طبيب العيون فورًا، إذ قد يكون ذلك علامة غير صحية بوجود مشكلة في العينين، لافتًا إلى أن إهمال هذا الأمر يحرم الفرد من التشخيص الصحيح ومعالجة المشكلة.

التهاب الملتحمة العين:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك أسبابًا عديدة لـ احمرار العين منها التهاب في ملتحمة العين، وينتج هذا المرض بسبب عدوى بكتيرية، ويسمى الغشاء الشفاف المبطن للجزء الداخلي من جفن العين بالملتحمة، وفي حالة التهاب الملتحمة فإن الأوعية الدموية تتسع بداخلها، وبذلك يكون هذا الالتهاب هو سبب ظهور احمرار في العين، ومن الأسباب جفاف العين الذي يحدث في حالة عدم قدرة العين على إنتاج كمية مناسبة من الدموع التي تعمل على ترطيب العين، مما ينتج عنه التهاب وتهيج لسطح العين فيبدو أحمر اللون، وتستخدم القطرات لعلاج جفاف العين، وكذلك تستخدم سدادات العين في منع وفقد السوائل أو الدموع الصناعية.

جفاف سطح العين:

وأشار إلى أن هناك أسبابًا أخرى لاحمرار العين مثل متلازمة الرؤية الحاسوبية، وذلك نتيجة الجلوس لفترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب، ويؤدي ذلك إلى نقص في نسبة رموش العين، وبذلك ينتج عن ذلك النقص جفاف في سطح العين، وللتقليل من إجهاد العين عند الجلوس أمام الأجهزة الرقمية ينصح باستعمال نظارات مخصصة للعمل على جهاز الكمبيوتر، استعمال قطرات ترطيب العين، الحرص على إراحة العين باستمرار أثناء الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر.

الحساسية والعدسات اللاصقة:

وأكد الدكتور كنان أن من أسباب احمرار العين حدوث الحساسية، وذلك بسبب تعرضها إلى مواد تسبب الحساسية، إذ يستجيب وقتها جهاز المناعة لتلك المواد ويقوم بإفراز مادة الهيستامين، وتلك المواد مثل الغبار، ووبر الحيوانات، والمحاليل التي تستخدم مع العدسات اللاصقة، وأيضًا من مسببات احمرار العين العدسات اللاصقة، حيث ينتج عن استخدامها احمرار للعين، وذلك نتيجة تعرض العين للجفاف بسبب منعها لوصول الأكسجين إلى القرنية، كما تقلل العدسات اللاصقة أيضًا من استطاعة العين على إنتاج الدموع، وبشكل خاص عند استعمال عدسات لا تناسب العين، وهنا يجب الاهتمام بالعدسات اللاصقة معقمة ونظيفة والحرص على تغييرها عند انتهاء صلاحيتها، فإن ذلك يحد من احمرار العين الناتج عن استخدامها.

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