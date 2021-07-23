تجنبوا القهوة والشاي في الصباح 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، أفراد المجتمع بعدم تناول الشاي والقهوة مع وجبة الفطور الصباحي في فصل الصيف، والأفضل صحيًّا عصير البرتقال والحليب أو أي نوع من العصائر الطازجة وليست المعلبة مثل الجزر والرمان والليمون؛ إذ إن تناول القهوة والشاي خلال الصيف يمكن أن يزيد من حرارة الجسم.

يقلل التوتر والقلق:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن المشروبات الباردة في الصيف، تساعد على الشعور بالانتعاش والتقليل من التوتر والإجهاد، كما تجعل الجسم في حالة مستقرة، بينما قد يشعر البعض أن تناول المشروبات الساخنة مفيدة مع ارتفاع الحرارة، والأمر قد يبدو صحيحًا نوعًا ما وفق بعض الدراسات التي أوضحت أن تناول الشاي الساخن يفيد في الحر، ولكن هذا التأثير يحدث فقط عندما يكون الفرد موجودًا في الهواء الطلق أو في مكان جيد التهوية؛ إذ إن الوظائف الحمائية في الجسم تقوم بتعديل عمليات التبادل الحراري، أما إذا كان الفرد داخل المنزل أو في مكان ضعيف التهوية فالأفضل عليه ألا يشرب القهوة أو الشاي الساخن، بل تناول المشروبات الباردة.

وظائف تبريد طبيعية:

وأشارت إلى أن الجسم يمتلك وظائف تبريد طبيعية، إذ تبدأ بالعمل عندما نشعر بارتفاع الحرارة، فبواسطة التعرق تتمكن الأعضاء من التخلص من الحرارة، ومن ثم تبريد الجسم، لهذا عندما يتناول الفرد أي مشروب ساخن في الأجواء الحارة، فإن الجسم يبرد بفضل زيادة التعرق شرط أن تكون البيئة الخارجية مفتوحة، وليست داخل البيت في غرف مغلقة فذلك يساعد على توسع الأوعية الدموية ويخلص الجسم من الحرارة، فإن ذلك سيشعر الفرد بالحرارة.

10 كاسات ماء:

وشددت الدكتورة جواهر، على ضرورة تناول لترين أو ما يعادل 10 كاسات ماء يوميًّا، فالماء مادة مذيبة وبواسطة العصارات الهضمية تتحلل العناصر الغذائية من الأغذية، وعندها يمكن للجسم أن يستخدمها، كما يتميز الماء بقدرته على إذابة الأملاح كالبوتاسيوم والصوديوم ونقلها داخل الجسم، كما تزداد أهميته في فصل الصيف أكثر لارتفاع الحرارة، فالحر الشديد يحرق السوائل سريعًا، ولهذا من الأفضل الإكثار من تناول الماء، إذ يفقد الإنسان الماء كل يوم عبر التنفس والتعرُّق والبول والتبرز، وحتى يقوم الجسم بكامل وظائفه بشكل مناسب يجب تعويض تزويده بالماء من خلال تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الماء.

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