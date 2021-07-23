- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في أعداد الماشية السائبة في الطرق داخل منطقة الباحة وشكلت بعضها خطرًا على مرتادي الطريق بظهورها المفاجئ بجانب الطريق أو في حدود حرمه، بل إن بعضها أصبح لا يخشى الناس ولا المركبات فوجدت بين الجزيرة في الطريق السريعة مرتعًا خصبًا لها للأكل والشرب.
"الخليج 365" وثقت جانبًا من تواجدها في الطرق وانتشارها فيها في محافظة القرى وفي بعض القرى التابعة لها، حتى أن بعض الأهالي أكدوا لـ"الخليج 365" أنها تدخل أحيانًا إلى البيوت التي تحوي أحواشًا لهم مما يجعلهم يحرصون على إغلاقها.
وأردفوا أن ظهورها لم يعد يقتصر على فترة النهار بل في الليل وأوقات المغرب مما يستدعي تدخلاً من الجهة ذات العلاقة، للحد من تكاثرها وما تسببه من أضرار على الطرق كالحوادث لا قدر الله وتشويهها للمتنزهات بنشر مخلفاتها.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 06:29 PM
تواجدت في القرى ومحارم الطرقاتشاهد.. المواشي تنتشر في طرق محافظة القرى وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق
شهدت السنوات الأخيرة زيادة في أعداد الماشية السائبة في الطرق داخل منطقة الباحة وشكلت بعضها خطرًا على مرتادي الطريق بظهورها المفاجئ بجانب الطريق أو في حدود حرمه، بل إن بعضها أصبح لا يخشى الناس ولا المركبات فوجدت بين الجزيرة في الطريق السريعة مرتعًا خصبًا لها للأكل والشرب.
"الخليج 365" وثقت جانبًا من تواجدها في الطرق وانتشارها فيها في محافظة القرى وفي بعض القرى التابعة لها، حتى أن بعض الأهالي أكدوا لـ"الخليج 365" أنها تدخل أحيانًا إلى البيوت التي تحوي أحواشًا لهم مما يجعلهم يحرصون على إغلاقها.
وأردفوا أن ظهورها لم يعد يقتصر على فترة النهار بل في الليل وأوقات المغرب مما يستدعي تدخلاً من الجهة ذات العلاقة، للحد من تكاثرها وما تسببه من أضرار على الطرق كالحوادث لا قدر الله وتشويهها للمتنزهات بنشر مخلفاتها.
، شاهد.. المواشي تنتشر في طرق محافظة القرى وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المواشي تنتشر في طرق محافظة القرى وتشكل خطرًا على مرتادي الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.