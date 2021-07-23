، غرق قارب مهاجرين قبالة تركيا على متنه 45 شخصًا ،

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أفادت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قارب مهاجرين كان يقل 45 شخصًا غرق قبالة سواحل جنوب غرب تركيا، وكان خفر السواحل يجوبون البحر بحثًا عن ناجين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن خفر السواحل كان يبحث عن القارب المفقود "بعد تلقي بلاغ" بأنه غرق يوم الخميس على بعد حوالي 260 كيلومترًا قبالة السواحل.
ولم ترد معلومات فورية عن جنسيات المهاجرين.
غالبًا؛ ما يستخدم المهاجرون غير الشرعيين تركيا كبوابة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي المزدهرة، عبر اليونان بشكل أساسي.
يعتمد الكثيرون على المهربين ويخاطرون بحياتهم من خلال رحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب مكتظة.
في عام 2016، وقّعت تركيا صفقة مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل بعض الحوافز بما في ذلك المساعدة المالية.
تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3,7 مليون لاجئ من الصراع في سوريا، وقد استخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع اللاجئين، وهدد سابقًا بفتح حدود تركيا إذا لم يحصل على أموال إضافية.
في يونيو، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخطط لمنح تركيا ثلاثة مليارات يورو أخرى على مدى السنوات القليلة المقبلة لتقديم مساعدة جديدة للاجئين السوريين على أراضيها ولمساعدة البلاد على تعزيز السيطرة على الحدود.
تعد خطة التمويل الجديد جزءًا من مجموعة من الإغراءات التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لمحاولة كسب دعم "أردوغان"، حيث تعرض بروكسل أيضًا تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا وبدء محادثات رفيعة المستوى حول قضايا تشمل الصحة والأمن.
غرق قارب مهاجرين قبالة تركيا على متنه 45 شخصًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-23
أفادت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قارب مهاجرين كان يقل 45 شخصًا غرق قبالة سواحل جنوب غرب تركيا، وكان خفر السواحل يجوبون البحر بحثًا عن ناجين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن خفر السواحل كان يبحث عن القارب المفقود "بعد تلقي بلاغ" بأنه غرق يوم الخميس على بعد حوالي 260 كيلومترًا قبالة السواحل.
ولم ترد معلومات فورية عن جنسيات المهاجرين.
غالبًا؛ ما يستخدم المهاجرون غير الشرعيين تركيا كبوابة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي المزدهرة، عبر اليونان بشكل أساسي.
يعتمد الكثيرون على المهربين ويخاطرون بحياتهم من خلال رحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب مكتظة.
في عام 2016، وقّعت تركيا صفقة مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل بعض الحوافز بما في ذلك المساعدة المالية.
تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3,7 مليون لاجئ من الصراع في سوريا، وقد استخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع اللاجئين، وهدد سابقًا بفتح حدود تركيا إذا لم يحصل على أموال إضافية.
في يونيو، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخطط لمنح تركيا ثلاثة مليارات يورو أخرى على مدى السنوات القليلة المقبلة لتقديم مساعدة جديدة للاجئين السوريين على أراضيها ولمساعدة البلاد على تعزيز السيطرة على الحدود.
تعد خطة التمويل الجديد جزءًا من مجموعة من الإغراءات التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لمحاولة كسب دعم "أردوغان"، حيث تعرض بروكسل أيضًا تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا وبدء محادثات رفيعة المستوى حول قضايا تشمل الصحة والأمن.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
05:54 PM
خفر السواحل كانوا يبحثون عنه منذ تلقي البلاغ
أفادت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أن قارب مهاجرين كان يقل 45 شخصًا غرق قبالة سواحل جنوب غرب تركيا، وكان خفر السواحل يجوبون البحر بحثًا عن ناجين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن خفر السواحل كان يبحث عن القارب المفقود "بعد تلقي بلاغ" بأنه غرق يوم الخميس على بعد حوالي 260 كيلومترًا قبالة السواحل.
ولم ترد معلومات فورية عن جنسيات المهاجرين.
غالبًا؛ ما يستخدم المهاجرون غير الشرعيين تركيا كبوابة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي المزدهرة، عبر اليونان بشكل أساسي.
يعتمد الكثيرون على المهربين ويخاطرون بحياتهم من خلال رحلات محفوفة بالمخاطر في قوارب مكتظة.
في عام 2016، وقّعت تركيا صفقة مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل بعض الحوافز بما في ذلك المساعدة المالية.
تستضيف تركيا حاليًا حوالي 3,7 مليون لاجئ من الصراع في سوريا، وقد استخدمها الاتحاد الأوروبي للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع اللاجئين، وهدد سابقًا بفتح حدود تركيا إذا لم يحصل على أموال إضافية.
في يونيو، أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لخطط لمنح تركيا ثلاثة مليارات يورو أخرى على مدى السنوات القليلة المقبلة لتقديم مساعدة جديدة للاجئين السوريين على أراضيها ولمساعدة البلاد على تعزيز السيطرة على الحدود.
تعد خطة التمويل الجديد جزءًا من مجموعة من الإغراءات التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لمحاولة كسب دعم "أردوغان"، حيث تعرض بروكسل أيضًا تحديث الاتحاد الجمركي مع تركيا وبدء محادثات رفيعة المستوى حول قضايا تشمل الصحة والأمن.
، غرق قارب مهاجرين قبالة تركيا على متنه 45 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
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