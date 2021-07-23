السعودية | محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج لهذا العام

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رفع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442هـ، وذلك بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من جميع القطاعات الحكومية المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة، وعلى رأسها القطاعيْن الصحي والأمني.

وقال: “إن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعمٍ لا محدود لجميع القطاعات الحكومية المشاركة، وما سخرته من إمكانات بشرية ومادية لحجاج بيت الله الحرام”.