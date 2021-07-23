السعودية | رئيس مجلس إدارة stc يهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة stc التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج 1442 هـ ، رغم ما فرضته جائحة كورونا من قيود على العالم، الذي جسد القدرات الاحترافية للمملكة في التنظيم وتسخير التقنيات الرقمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن، وهو ما كان محل إشادة إسلامية وعالمية مستحقة.

وأوضح سمو رئيس مجلس الإدارة أن stc وشركات المجموعة التابعة لها – بالتعاون مع الجهات الحكومية – سخروا أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتطبيق نظام الحج الرقمي لضمان سلامة ضيوف الرحمن وصحتهم، وتقديم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق الضوابط والمعايير الصحية العالمية.

يذكر أن stc وفرت نوعين من الروبوتات “الشخصي” و”الأمني” لمساعدة الحجاج ولمراقبة ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، كما أسهمت المجموعة بالمشاركة في دعم خدمة إسوار الحج الذكي (نسك) بالتعاون مع سدايا ووزارة الحج والعمرة، للتمكين من متابعة صحة الحاج رقمياً، وعملت المجموعة بزيادة سعة شبكتها للجيل الخامس 5G في المشاعر المقدسة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة هذا العام 220% مقارنة بالعام العام الماضي فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350%، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97%.

ووفرت 100% من خدماتها بشكل رقمي للحجاج عبر منصة الشركة my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية في المشاعر المقدسة، وأتاحت مراكز الصيانة وفرق الطوارئ الفنية ومراكز الخدمة ومنافذ بيع بالتجزئة، جميعها مزودة بتقنية إعادة الشحن الإلكتروني التي تعمل على مدار الساعة، إلى جانب توصيل الخدمات إلى مواقع ضيوف الرحمن في المشاعر.