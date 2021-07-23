شكرا لقرائتكم خبر عن 17.5 ألف مكالمة تلقتها غرفة عمليات الهلال الأحمر خلال الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - د. العويسى: نجاح موسم الحج في ظل الجائحة يعكس الجاهزية العالية للدولة

- أكثر من ١٠٦ موظفا في غرفة العمليات لاستقبال البلاغات الإسعافية

- ٣٠٠ متطوع قضوا خلالها أكثر من 207 ساعة تطوعية لخدمة الحجاج

قال رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، أن نتائج التقارير الإحصائية لمختلف اللجان التابعة للهلال الأحمر تعكس جودة الأداء لجميع اللجان خلال موسم الحج لاسيما يوم التروية ويوم عرفات وأيام التشريق"، مشيرًا إلى أن الهيئة سخرت جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية للخروج بموسم حج استثنائي يضمن تقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار رئيس هيئة الهلال الأحمر إلى أن الهيئة وفرت أكثر من ٥١ مركزًا إسعافيا دائما ومؤقتا وقوى بشرية عاملة بلغت أكثر من ٧٥٠ موظفا في العديد من التخصصات الطبية و الإسعافية والإدارية والفنية ومدعومة بأسطول متكامل من المركبات يضم قرابة ١٤٤ سيارة إسعاف مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية، و ٢٢ دراجة نارية و ١٠ عربات قولف، إضافة لأسطول الجديد من المعدات والآليات والتي تم تدشينها حج هذا العام وهي مساندة للكوارث وإدارة الأحداث والأزمات بالميدان ونقل كل ما يحدث عبر الصوت والصورة لمركز القيادة الثابت.

وبين الدكتور "العويسى" أن الهيئة سخرت أكثر من ١٠٦ موظفا في غرفة العمليات المركزية في العاصمة المقدسة لاستقبال البلاغات الإسعافية على مدار الساعة، وبلغ عدد المكالمات المستلمة منذ اليوم السابع وحتى الثاني عشر من ذو الحجة بلغ أكثر من ١٧٥٢٦ مكالمة مستلمة، حيث تم انشاء ٢٩٨٢ بلاغ، وتم مباشرة أكثر من ١٩٢٩ حالة منها ١٨٠٠ حالة مرضية فيما بلغ عدد الإصابات التي تم باشرتها ٦٨٥ حالة.

وأشاد بالدور الإنساني الكبير الذي قام به المتطوعين والمتطوعات من أبناء الوطن خلال موسم الحج، والذين قدموا أروع النماذج في العمل الخيري والإنساني، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة قضوا خلالها اكثر من 207 ساعة تطوعية لخدمة الحجاج هذا العام بالعاصمة المقدسة.

ولفت الدكتور العويسى إلى أن الهيئة أولت الجانب التدريبي للكوادر البشرية والجهات المشاركة في موسم الحج أهمية كبيرة من خلال عدة برامج اشتملت على ١٥٠ دورة تدريبية في العديد من التخصصات الطبية و الإسعافية، استفاد منها أكثر من ٨٠٠٠ الآلف متدرب من ١٨ جهة حكومية وخاصة، بما فيهم منسوبي هيئة الهلال الأحمر.

وأضاف د. العويسى أن البرنامج التدريبي تضمن دورات للإنعاش القلبي الرئوي، والإنعاش القلبي المتقدم، والدعم الطبي لحالات الإصابة ما قبل المستشفى، وإدارة الأزمات والكوارث، وإدارة الكوارث في الحج، وبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، ومهارات التعامل مع الحجاج، فضلا عن العديد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية.

وثمن "العويسى" رئيس الهيئة الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر مع شركاء الهلال الأحمر السعودي خلال موسم الحج من القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على توحيد الجهود وتعزيز الدور التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، والخروج بموسم حج استثنائي يليق بتطلعات القيادة الرشيدة.