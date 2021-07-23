شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 1.25 مليون رأس ماشية خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة م. سعيد بن جار الله ، أن الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت أكثر من مليون وربع مليون رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1234747 رأس غنم، 9993 جمل، 6741 رأس من الأبقار حيث بلغت الارساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.251.481 رأس من الماشية .

وأضاف جار الله أنه تم أيضا فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة ،وتم عدم فسح أكثر من 6536 رأس من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة اسباب منها أعراض تنفسية ، عرج ، هزال ، اشتباه بروسيلا وأخرى .

وقد بلغ أجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 370704 رأس من الماشية .