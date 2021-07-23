جريان سيول هرجاب مع وادي بيشة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسببت الأمطار الغزيرة في جريان سيول في كل من وادي هرجاب ووادي بيشة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية فيما لا تزال الفرصة مهيأة لمزيد من أمطار الخير والبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم تنبيهًا بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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