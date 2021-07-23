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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت صحيفة "إكسبريس" بأن باحثين من كامبريدج نجحوا في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، وهو اكتشاف يحتمل أن يكون رائداً في علاج مرض ألزهايمر.
ووجد الباحثون علاجاً لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه. وقالوا إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن.
البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها أيضاً لدى البشر، حيث إن الجزيئات والهياكل الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض.
الدراسة خضعت للمراجعة ونُشرت في مجلة Molecular Psychiatry، في التغيرات في المصفوفة خارج الخلية للدماغ، والتي أدت إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
الباحثون وجدوا طريقة للمساعدة في عكس هذه التغييرات باستخدام العلاجات الجينية، ويعتقدون أنه قد يكون من الممكن منع البشر من تطوير فقدان الذاكرة في حياتهم اللاحقة.
علماء في كامبردج ينجحون في علاج ينهي "مرض ألزهايمر"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-23
أفادت صحيفة "إكسبريس" بأن باحثين من كامبريدج نجحوا في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، وهو اكتشاف يحتمل أن يكون رائداً في علاج مرض ألزهايمر.
ووجد الباحثون علاجاً لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه. وقالوا إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن.
البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها أيضاً لدى البشر، حيث إن الجزيئات والهياكل الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض.
الدراسة خضعت للمراجعة ونُشرت في مجلة Molecular Psychiatry، في التغيرات في المصفوفة خارج الخلية للدماغ، والتي أدت إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
الباحثون وجدوا طريقة للمساعدة في عكس هذه التغييرات باستخدام العلاجات الجينية، ويعتقدون أنه قد يكون من الممكن منع البشر من تطوير فقدان الذاكرة في حياتهم اللاحقة.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
04:52 PM
أفادت صحيفة "إكسبريس" بأن باحثين من كامبريدج نجحوا في عكس فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، وهو اكتشاف يحتمل أن يكون رائداً في علاج مرض ألزهايمر.
ووجد الباحثون علاجاً لم يوقف فقط تدهور الذاكرة المرتبط بالعمر لدى الفئران، ولكنه نجح في عكسه. وقالوا إن اكتشافهم قد يؤدي إلى تطوير علاجات للمساعدة في منع فقدان الذاكرة لدى الأشخاص مع تقدمهم في السن.
البحث الأولي أجري على الفئران، إلا أنه يمكن استخدام الآلية نفسها أيضاً لدى البشر، حيث إن الجزيئات والهياكل الموجودة في الدماغ البشري هي نفسها الموجودة في القوارض.
الدراسة خضعت للمراجعة ونُشرت في مجلة Molecular Psychiatry، في التغيرات في المصفوفة خارج الخلية للدماغ، والتي أدت إلى فقدان الذاكرة المرتبط بالشيخوخة.
الباحثون وجدوا طريقة للمساعدة في عكس هذه التغييرات باستخدام العلاجات الجينية، ويعتقدون أنه قد يكون من الممكن منع البشر من تطوير فقدان الذاكرة في حياتهم اللاحقة.
، علماء في كامبردج ينجحون في علاج ينهي "مرض ألزهايمر" ،
المصدر : الخليج 365
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