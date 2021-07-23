- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي(1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً"
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442 05:05 PM
قالت: اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة"الصحة" توصي بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي(1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة منها (1383) حالة حرجة.
وأوصت الصحة بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً"
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، "الصحة" توصي بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" توصي بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.