، "الصحة" توصي بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي(1160) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10742) حالة منها (1383) حالة حرجة.

وأوصت الصحة بالإستمرار في تطبيق الإجراءات الإحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة ، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لايمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (515693) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (496810) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8141) حالة "يرحمهم الله جميعاً"

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).