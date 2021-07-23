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بالفيديو.. "السديس": منظومة خدمات حج هذا العام بتقنية الذكاء الاصطناعي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن منظومة حج هذا العام والتي تميزت بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال "السديس": "حج هذا العام الحج الذكي وحج التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية وحج الذكاء الاصطناعي وتسخير الخدمات بشكل متطور يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وأضاف: "تحرص الدولة على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وأن تكون كافة الخدمات المقدمة فيهما مواكبة للتطور"، وفقًا لما جاء بقناة "االعربية".

واستكمل: "هذا الموسم ركزت فيه الرئاسة من خلال التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة على النقلة النوعية والقفزة الحضارية العالمية".

وتابع حديثه عن تقنية الذكاء الاصطناعي: "الآن بضعط زر التعقيم بالريموت الذكي وتوزيع زمزم بالريموت الذكي وتوجيه الناس وتعليمهم المشاعر والمناسك بالريموت الذكي".

واستكمل: "خطبة عرفة ترجمت بأكثر من ١٠ لغات واستفاد منها أكثر من ١٠٠ مليون متابع ومستمع لتبين عظمة الإسلام ورحمته".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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