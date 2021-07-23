شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السديس": منظومة خدمات حج هذا العام بتقنية الذكاء الاصطناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن منظومة حج هذا العام والتي تميزت بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال "السديس": "حج هذا العام الحج الذكي وحج التطبيقات الذكية والتحولات الرقمية وحج الذكاء الاصطناعي وتسخير الخدمات بشكل متطور يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠".

وأضاف: "تحرص الدولة على تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وأن تكون كافة الخدمات المقدمة فيهما مواكبة للتطور"، وفقًا لما جاء بقناة "االعربية".

واستكمل: "هذا الموسم ركزت فيه الرئاسة من خلال التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة على النقلة النوعية والقفزة الحضارية العالمية".

وتابع حديثه عن تقنية الذكاء الاصطناعي: "الآن بضعط زر التعقيم بالريموت الذكي وتوزيع زمزم بالريموت الذكي وتوجيه الناس وتعليمهم المشاعر والمناسك بالريموت الذكي".

واستكمل: "خطبة عرفة ترجمت بأكثر من ١٠ لغات واستفاد منها أكثر من ١٠٠ مليون متابع ومستمع لتبين عظمة الإسلام ورحمته".