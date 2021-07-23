شكرا لمتابعة خبر عن 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال المركز الوطني للأرصاد ، إن 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة .
وأوضح المركز أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي "النعيرية 5ْ0.5 ,الدمام 4ْ8.4,القيصومة 4ْ8,الأحساء 4ْ7,رفحاء 4ْ4،المدينة_المنورة 4ْ3.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).