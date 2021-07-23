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6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المركز الوطني للأرصاد ، إن 6 مدن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة .

وأوضح المركز أن ‏مدن ‎المملكة الأعلى ‎حرارة لهذا اليوم هي "‎النعيرية 5ْ0.5 ,‎الدمام 4ْ8.4,‎القيصومة 4ْ8,‎الأحساء 4ْ7,‎رفحاء 4ْ4،‎المدينة_المنورة 4ْ3.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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