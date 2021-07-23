شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 515693 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8141 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 496810 حالة، لافتة إلى أن هناك 10742 حالة نشطة حالياً، من بينها 1383 حالة حرجة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى إصابات فيروس كورونا بـ 263 إصابة.