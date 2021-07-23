شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توجه 5 نصائح للوقاية من دوار السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة 5 نصائح للوقاية من دوار السفر، من أبرزها استخدام مسندة لثبيت الرأس.

وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض دوار السفر تتمثل في شحوب في الجلد، ودوخة، وغثيا وقيء، مبينة أن الوقاية من دوار السفر تتطلب استخدام مسندة لثبيت الرأس، وتثبيت العين على الأفق الثابتة، وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء.

كما يتطلب الوقاية من الدوار الاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة والإكثار من شرب الماء، وفقًا لوزارة الصحة.