السفارة السعودية بالقاهرة تهنئ السلطات المصرية بذكرى ثورة يوليو

الرياض - محمد عبدالله - هنأت السفارة السعودية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، السلطات المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقالت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة: « أطيب التهاني لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى 23 يوليو، مع أصدق التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار».

وتحتفل مصر، اليوم الجمعة، بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو 1952م، وهي الثورة التي قام بها الضباط الأحرار، وهدفت إلى طرد الاحتلال البريطاني من مصر.

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