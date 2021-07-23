أخبار السعودية: أمطار ورياح بمناطق عدة.. وضبط مليوني حبة كبتاجون

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021م، منها: رياح نشطة وأمطار رعدية بمناطق عدة، وضبط 6 مقيمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأموال، وانخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية في رابع أيام العيد.

رياح نشطة وأمطار رعدية بمناطق عدة

توقع المركز الوطني للأرصاد -في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الرياض، شرورة، نجران، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، والباحة.

ضبط 6 مقيمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأموال

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الهندية، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود.

انخفاض أسعار الذهب بالسوق السعودية في رابع أيام العيد

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021 خلال التعاملات الصباحية، وسط استقرار في التداول عالميًّا على الذهب.

إغلاق 15 منشأة تجارية و10 مسالخ عشوائية في مكة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية 15 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية ضمن نطاق البلدية.

5 نصائح لإنقاذ الجسم من الإفراط في تناول اللحوم

يؤدي أحيانًا الإفراط في تناول اللحوم الحمراء -خاصة في عيد الأضحى- إلى العديد من الأمراض من أهمها النقرس، لذلك قال أحمد حسين استشاري السمنة والنحافة نحو 5 نصائح لإنقاذ الجسم بعد الإفراط في تناول اللحوم.

إحباط تهريب أكثر من 2 مليون حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (2.144.180) حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

الصحة تقدم 5 نصائح للوقاية من دوار السفر

حددت وزارة الصحة نحو 5 نصائح للوقاية من دوار السفر، من أبرزها استخدام مسندة لتثبيت الرأس.

مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمكة

قام مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد بن سليمان الطويان.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين، بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 167 يوماً 1880 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

«الجوازات» تحدد خدمات جواز السفر التي يمكن تنفيذها عبر «تواصل»

حددت المديرية العامة للجوزات خدمات الجواز السعودي التي يمكن تنفيذها من قائمة «تواصل» المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

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