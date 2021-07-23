الصحة: 1247 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1160 ووفاة 11 شخصًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصّحة، اليوم الجمعة، تسجيل (1247) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ وتسجيل (11) حالة وفاة جديدة، بالإضافة إلى (1160) حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصّحة أنه بهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى (515,693)، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي (496,810)، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى (8141) حالة منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنَّ الحالات النشطة بلغت (10742) حالة، بينما بلغت الحالات الحرجة (1383) حالة.

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