شرطة الرياض: ضبط 6 مقيمين ارتكبوا جرائم الاعتداء على الأموال

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (6) مقيمين من الجنسية الهندية، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود.

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض، أن أعمار المتهمين تراوح بين العقدين الثاني والثالث، مشيرًا إلى أن المتهمين حولوا الأموال إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن، بعد إيهامهم له بأن التحويلات المالية التي تتم من حساب المؤسسة لغرض استيراد بضائع.

وتابع أنه تم ضبط (3,413,248) ريالًا بحوزة المتهمين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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