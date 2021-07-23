الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود السعودية والمشاركة النسائية في موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود الحكومة السعودية التي ترتب عليها نجاح موسم الحج 1442هـ، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميغيل في تصريحات لقناة «العربية»: يسعدني أن أحيي السلطات السعودية على التنظيم الرائع لموسم الحج هذا العام، الذي تمت إدارته بكفاءة عالية ترتب عليها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين عامة الحجاج، إضافة إلى اتخاذها كل التدابير للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشاد المسؤول الأوروبي، بتمكين السعودية من تحقيق المشاركة النسائية في موسم الحج الذي يعد ذا حضور مميز من خلال الإسهامات في الأعمال الأمنية التي قامت بها النساء السعوديات.

من جهة أخرى، أشاد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بالدور الذي قامت به السعودية عبر مظلة G20 وبدعمها التحالف الدولي للقاحات جافي Gavi.

وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أعلن عن نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.