العاصمة المقدسة: انسيابية الحركة المرورية بطريق علي بن أبي طالب

الرياض - محمد عبدالله - شهد طريق علي بن أبي طالب (الدائري الرابع) بمكة المكرمة مساء أمس الخميس انسيابية في حركة مرور المركبات وانتظام عملية السير وسط تواجد رجال المرور والجهات الأمنية؛ لتأمين رحلات حجاج بيت الله الحرام وتسهيل مغادرتهم، في ظل انتشار الخدمات المرورية وتوفر المرافق البلدية.

ويهدف إنشاء الطريق إلى تخفيف الازدحام بالعاصمة المقدسة وتحقيق الانسيابية المرورية بالشوارع وتسهيل حركة مرور المركبات لأهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام وتنظيم عملية الدخول والخروج من المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى التحكم في التدفقات المرورية التي تتجه إلى المسجد الحرام.

وقد شرعت وكالة للتشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة بتنمية المناطق الواقعة على جانبي الطريق الذي يربط أحياء مكة المكرمة ببعضها البعض، حيث ينسجم الطريق مع البيئة العمرانية في المناطق التي يمر بها، ويتكامل مع شبكة الطرق ويراعي أساليب النقل المختلفة المتوفرة حالياً ويوفر سرعات وسعات مرورية عالية ويؤمن سهولة كبيرة في التنقل.

ويتكون الطريق من ١٢ تقاطعاً على النحو التالي: (طريق الملك فيصل محور مكة الطائف السيل- محور مكة الطائف الهدا طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز- إبراهيم الخليل- بطحاء قريش- محور مكة الليث- إسكان الملك فهد- محور مكة جدة السريع طريق الامير محمد بن سلمان- محور مكة جدة القديم- محور مكة المدينة المنورة- جبل ثور ).

وقد أسهم تنفيذ الطريق من الناحية المرورية في خدمة أهالي مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام الراغبين في التوجه إلى المدينة المنورة- جدة- الطائف- الليث وعدد من الاتجاهات الاخرى دون الحاجة إلى استخدام الطرق الداخلية.

وتحرص أمانة العاصمة المقدسة على تنفيذ شبكات الطرق بأعلى المواصفات والمقاييس ورفع كفاءتها وتطويرها بشكل مستمر بأعلى معايير السلامة المرورية للمحافظة على الأرواح والممتلكات والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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