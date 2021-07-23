مدير عام الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمكة

الرياض - محمد عبدالله - قام مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد بن سليمان الطويان.

واطلع الفريق اليحيى على أقسام المركز المختصة باستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للجهات ذات العلاقة بدقة وجودة عالية بعدة لغات مختلفة وآلية التعامل مع جميع الاتصالات المختلفة الواردة على مدار الساعة ومعالجتها في وقت قياسي.

وثمن الفريق اليحيى الجهود المبذولة من قبل العاملين في المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، مشيدًا بالإمكانيات المتاحة التي من شأنها المساهمة في تطور العمل بما يواكب التطلعات وفق الإجراءات الاحترازية، مقدمًا شكره وتقديره لجميع العاملين.