«الجوازات» تحدد خدمات جواز السفر التي يمكن تنفيذها عبر «تواصل»

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوزات خدمات الجواز السعودي التي يمكن تنفيذها من قائمة «تواصل» المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن خدمات جواز السفر السعودي التي يمكن تنفيذها عبر «تواصل » هي إصدار وتجديد الجواز.

وكذلك مشكلات إصدار وإلغاء تصاريح السفر، والإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر، وفقًا للجوازات السعودية.

وأكدت الجوازات السعودية، أنه يتم تنفيذ خدمات الجواز السعودي عبر «تواصل» في حال تعذر تنفيذ الخدمة على منصة أبشر.

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