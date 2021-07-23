السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول

حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال اليومين الماضيين.

كما تعرضت العديد من منازلهم للانهيارات وتم قطع الطريقين المؤديين للقرية طريق الشعبة والوادي لتعود مأساة أهالي القرية والأحداث التي شهدتها قبل عدة سنوات من جديد عندما حوصرت القرية بالكامل فلم يتم نجدتهم إلا بالطائرات العمودية ويتم إمدادهم آنذاك بالمؤن الغذائية والصحية مناشدين الجهات المسؤولة إيجاد الحلول السريعة لهم لحاجتهم الماسة لقضاء حوائجهم وكذلك مراجعة المستشفيات والعديد من الأمور الأخرى.

وطالب المواطن سعيد بن حمد آل قناص بسرعة التجاوب مع نداءاتهم وتحقيق بعض متطلباتهم بإصلاح الطرقات المغلقة بسبب الانهيارات التي دائما ما تحدث مع كل مرة تهطل فيها الأمطار مطالبين بإنهاء المعاناة المستمرة وكذلك الوقوف على ما تعرضت له المنازل والممتلكات جراء الأمطار والسيول والإصابات التي لحقت بهم

وأضاف المواطن «تم الاتصال بعمليات الدفاع المدني طلبا للنجدة، وموضحا لهم كل الأضرار والمعاناة التي ألمت بهم ولكن دون أي تجاوب لمتطلباتهم أو استغاثتهم».