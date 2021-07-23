كما تعرضت العديد من منازلهم للانهيارات وتم قطع الطريقين المؤديين للقرية طريق الشعبة والوادي لتعود مأساة أهالي القرية والأحداث التي شهدتها قبل عدة سنوات من جديد عندما حوصرت القرية بالكامل فلم يتم نجدتهم إلا بالطائرات العمودية ويتم إمدادهم آنذاك بالمؤن الغذائية والصحية مناشدين الجهات المسؤولة إيجاد الحلول السريعة لهم لحاجتهم الماسة لقضاء حوائجهم وكذلك مراجعة المستشفيات والعديد من الأمور الأخرى.
وطالب المواطن سعيد بن حمد آل قناص بسرعة التجاوب مع نداءاتهم وتحقيق بعض متطلباتهم بإصلاح الطرقات المغلقة بسبب الانهيارات التي دائما ما تحدث مع كل مرة تهطل فيها الأمطار مطالبين بإنهاء المعاناة المستمرة وكذلك الوقوف على ما تعرضت له المنازل والممتلكات جراء الأمطار والسيول والإصابات التي لحقت بهم
وأضاف المواطن «تم الاتصال بعمليات الدفاع المدني طلبا للنجدة، وموضحا لهم كل الأضرار والمعاناة التي ألمت بهم ولكن دون أي تجاوب لمتطلباتهم أو استغاثتهم».
كانت هذه تفاصيل خبر السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.