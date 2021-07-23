جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود

السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

الأحساء الأعلى حرارة ورفحاء الأقل رطوبة سجلت محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 46 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 23. وعلى مستوى الرطوبة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> وادي شهدان يحاصر 8 قرى في صبيا في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية... جازان : دوت الخليج جازان : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف نسمة وبلدية لاستحقاق مسمى مدينة أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«دوت الخليج» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

مغادرة 92% من الحجاج أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» ترحيل 92% من إجمالي الحجاج والمتبقي 8% فقط، ونوه البسامي... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن... الرياض: معيض الرفدي الرياض: معيض الرفدي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

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