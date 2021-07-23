اخبار السعوديه

جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول

حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال...

77a15a21b4.jpgنجران: قاسم الكستبان
0e733c656e.jpg13 ذو الحجة 1442 هـ

الأحساء الأعلى حرارة ورفحاء الأقل رطوبة

سجلت محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 46 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 23. وعلى مستوى الرطوبة...

icon-byline.pngأبهـا: دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
<iframe width=" />

وادي شهدان يحاصر 8 قرى في صبيا

في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية...

icon-byline.pngجازان : دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

5 آلاف نسمة وبلدية لاستحقاق مسمى مدينة

أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«دوت الخليج» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

مغادرة 92% من الحجاج

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» ترحيل 92% من إجمالي الحجاج والمتبقي 8% فقط، ونوه البسامي...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ
السفير السعودي يطمئن على صحة المصاب في المستشفى

إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا

أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...

icon-byline.pngالرياض: معيض الرفدي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...

icon-byline.pngالرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا