جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود

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السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول
حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال...
الأحساء الأعلى حرارة ورفحاء الأقل رطوبة
سجلت محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم، بواقع 46 درجة مئوية، في حين سجلت السودة أقل درجة بنحو 23. وعلى مستوى الرطوبة...
وادي شهدان يحاصر 8 قرى في صبيا
في الوقت الذي تستمر فيه الحالة المطرية التي شهدتها منطقة جازان لليلة البارحة وهطول كمية كبيرة من الأمطار على المرتفعات الجبلية...
إحباط تهريب مليوني حبة كبتاجون مخبأة في معجون طماطم
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 2.144.180 حبة، عُثر عليها...
5 آلاف نسمة وبلدية لاستحقاق مسمى مدينة
أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء محمد الدخيني لـ«دوت الخليج» أن التعريفات المرتبطة بالتعداد العام للسكان والمساكن المعتمدة...
مغادرة 92% من الحجاج
أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» ترحيل 92% من إجمالي الحجاج والمتبقي 8% فقط، ونوه البسامي...
إصابة سعودي بحروق تغلق مركز إيواء أردنيا
أغلقت السلطات المعنية بالعاصمة الأردنية عمان مركز الإيواء الذي شهد حادثة تعرض سعودي من ذوي الإعاقة لحروق.وأكدت مصادر مطلعة أن...
القبض على 6 هنود جمعوا أموالا من مخالفين وحولوها للخارج
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب...
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